Microsoft, trimestrale non convince. Attesa reazione a Wall Street

Microsoft

(Teleborsa) - Fatturato in crescita pera fronte del calo registrato dagli utili trimestrali che hanno risentito delle spese supplementari per il taglio di 10.000 posti di lavoro , annunciato di recente. Il titolo nelle contrattazioni afterhours di Wall Street è sceso di oltre l’1% appesantito anche dal rallentamento delle prospettive di vendita per l’attività di cloud-computing.Il colosso dei software ha concluso il suo secondo trimestre fiscale conin aumento del 2% a 52,7 miliardi di dollari, mentre l'è sceso a 16,4 miliardi contro i 18,7 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. L'utile per azione è risultato pari a 2,32 dollari, sopra le previsioni del mercato che scommetteva su 2,30 dollari.Quanto all’fiscale, Microsoft stima un fatturato in crescita fino al 3%, compreso tra 50,5 miliardi e 51,5 miliardi di dollari, ma inferiore ai 52,4 miliardi stimati dal consensus.