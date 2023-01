Sebino positiva dopo acquisizione ramo d'azienda Eprom System

Sebino

Sebino

(Teleborsa) -per, system integrator leader nell'impiantistica antincendio e quotato su Euronext Growth Milan. Ieri sera, a mercato chiuso, ha comunicato che la controllata Sebino Security ha, azienda storica con sede operativa in Mapello (BG) attiva in Italia da oltre trent'anni nel settore della realizzazione e manutenzione di impianti di sicurezza e in particolare di sistemi di videosorveglianza, controllo accessi, rilevazione e antintrusione.realizzati nel 2022 da Eprom risultano pari a oltre 3 milioni di euro. Il ramo di azienda oggetto di trasferimento, inclusivo di debiti finanziari pari a circa euro 430 mila al 31.12.2022, è stato acquisito al valore simbolico di 1 euro; pertanto, il relativo Enterprise Value coincide con il debito finanziario trasferito con il ramo.Discreta la performance di, che si attesta a 5,8 euro,. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 5,82 e successiva a 5,88. Supporto a 5,76.