Tesla punta a espandere gigafactory in Nevada, investimenti per oltre 3,6 miliardi

Tesla

(Teleborsa) -annuncia investimenti per oltre 3,6 miliardi di dollari per espandere la sua fabbrica in Nevada, in cui viene prodotto in particolare il suo camion elettrico, chiamato Semi.Il produttore americano di auto elettriche, nella nota in cui fa l'annuncio, spiega che. Il primo produrrà le celle per le batterie, con la “capacità di produrre batterie sufficienti per 1,5 milioni di veicoli leggeri all’anno”, e il secondo sarà il “primo impianto ad alta produzione in serie”, occupando 3.000 dipendenti aggiuntivi.