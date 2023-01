TrenDevice, ricavi 4° trim in calo per abbandono marketplace esteri

TrenDevice

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha chiuso ildel 2022 conpari a 6,3 milioni di euro, in calo dell'11%, rispetto al quarto trimestre del 2021. I ricavi delsi attestano a 19,8 milioni di euro, in aumento del 25% e "in linea con le previsioni del management".Il calo registrato nel Q4 2022 e` "direttamente imputabile alla", spiega la società nella nota sui risultati preliminari. Questo canale commerciale, nella prima meta` dell'esercizio, ha fatto registrare una marginalita` inferiore alle attese del management, ragion per cui e` stato abbandonato a favore di una crescita completamente organica, caratterizzata da margini piu` elevati.e senza includere il marketplace, i ricavi del quarto trimestre 2022 hanno registrato una crescita del 16% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio 2021."Si è concluso unin cui i ricavi hanno sfiorato la soglia dei 20 milioni di euro e sono più che raddoppiati dal 2020, anno della nostra IPO - ha commentato il- Il tasso di crescita annuo del 25% è soddisfacente e superiore al CAGR che il mercato dei ricondizionati sta sperimentando a livello worldwide, che si attesta attorno all'11%"."La crescita negativa dell'ultimo quarter è legata unicamente all'abbandono del canale di vendita dei marketplace esteri, sviluppo commerciale che nell'arco del 2022 ha generato una marginalità insoddisfacente - ha aggiunto - Il, sito web proprietario e retail store, oltre che sullo sviluppo di servizi come Device-as-a-Service".