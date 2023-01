De' Longhi, ricavi 2022 in lieve calo zavorrati da Europa

De' Longhi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha chiuso ilconpari a 3.158 milioni di euro, in diminuzione del 2% (-5,9% a cambi costanti) rispetto al 2021. Ha pesato la diminuzione del 4% (-7% a cambi costanti) registrata negli ultimi tre mesi dell'anno.Il 2022 è stato infatti positivo nella prima parte dell'anno, sostenuto da una brillante performance del caffè, per poi evidenziare nel corso dei successivi trimestri un calo generalizzato del fatturato ad un tasso mid-single digit. Il cambio di scenario è imputabile a diversi fattori, spiega la società, come la complessae la sfavorevole, oltre ad uncon la straordinaria crescita realizzata nel 2021.Questi fattori hanno temporaneamente, mentre nelle altre aree geografiche il gruppo è stato in grado di mantenere il trend delle vendite in territorio positivo. L'Europa ha chiuso i 12 mesi in calo del 9,8% a 1.873 milioni di euro (-10,9% a 629,3 milioni nell'ultimo trimestre).L'AD vede l'nell'intervallo di 320-340 milioni di euro ein leggera flessione nel