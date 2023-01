Tlc, anche Labriola al tavolo tecnico al Mimit

Tim

(Teleborsa) - Dopo circa due ore, l'amministratore di, ha lasciato la sede deldove si è tenuto un nuovo round del tavolo tecnico sulle Tlc e Tim, per affrontare temi di politica industriale, come taglio dell'Iva per i servizi di telefonia, limiti elettromagnetici per il 5G e riconoscimento del settore come energivoro e switch off da rame a fibra.È stata la prima volta che l'ad di Tim è stato presente al tavolo. All'incontro non c'era il ministroma il capo di gabinetto. Presente anche il rappresentante di Rothschild per Vivendi,. Uscendo Labriola non ha rilasciato dichiarazioni.