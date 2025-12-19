TIM, Labriola: Poste rafforza la stabilità del gruppo e la capacità di investire

TIM

Poste Italiane

(Teleborsa) -, colosso italiano delle telecomunicazioni, ha "un. Un disegno che non nasce per difendersi, ma per tornare a crescere". Lo sottolinea l'l'amministratore delegatoin una lettera ai dipendenti che traccia il percorso dell'ultimo anno e le sfide per il 2026.Il percorso di TIM è frutto di "un lavoro collettivo, fatto spesso lontano dai riflettori, con serietà e senso di responsabilità", ha aggiunto. In questo quadro,"ha". Tra i pilastri della strategia industriale rientrano cloud, sicurezza e piattaforme digitali, definiti "asset industriali veri", insieme all'avvio del progetto del nuovo data center, "un investimento strategico che guarda al lungo periodo" in termini di qualità dei servizi, efficienza energetica e uso responsabile delle risorse. "Sarà uno dei cantieri più importanti del 2026 e un elemento chiave della nostra traiettoria futura", scrive Labriola.Nel messaggio vengono citati anche il, "un ambito sempre più centrale per la protezione delle infrastrutture italiane", l'estensione della customer platform con TIM Energia e l'verso "un'offerta di intrattenimento sempre più completa".L'ingresso e il recente rafforzamento dinel capitale azionario di TIMin infrastrutture tecnologiche fondamentali per il Paese", sottolinea Labriola."Non è un'operazione finanziaria come le altre: è", ha aggiunto. Il rafforzamento dell'assetto azionario si colloca, spiega Labriola, all'interno di un disegno industriale orientato al lungo periodo e alla creazione di valore attraverso investimenti mirati e sostenibili.