TIM, Labriola: Poste rafforza la stabilità del gruppo e la capacità di investire

(Teleborsa) - TIM
, colosso italiano delle telecomunicazioni, ha "un disegno industriale più focalizzato, più efficiente, più solido
. Un disegno che non nasce per difendersi, ma per tornare a crescere". Lo sottolinea l'l'amministratore delegato Pietro Labriola
in una lettera ai dipendenti che traccia il percorso dell'ultimo anno e le sfide per il 2026.
Il percorso di TIM è frutto di "un lavoro collettivo, fatto spesso lontano dai riflettori, con serietà e senso di responsabilità", ha aggiunto. In questo quadro, TIM Enterprise
"ha consolidato il proprio ruolo come motore di crescita nei servizi digitali
". Tra i pilastri della strategia industriale rientrano cloud, sicurezza e piattaforme digitali, definiti "asset industriali veri", insieme all'avvio del progetto del nuovo data center, "un investimento strategico che guarda al lungo periodo" in termini di qualità dei servizi, efficienza energetica e uso responsabile delle risorse. "Sarà uno dei cantieri più importanti del 2026 e un elemento chiave della nostra traiettoria futura", scrive Labriola.
Nel messaggio vengono citati anche il rafforzamento di Telsy nella sicurezza
, "un ambito sempre più centrale per la protezione delle infrastrutture italiane", l'estensione della customer platform con TIM Energia e l'evoluzione di Timvision
verso "un'offerta di intrattenimento sempre più completa".
L'ingresso e il recente rafforzamento di Poste Italiane
nel capitale azionario di TIM rafforzano "la stabilità del gruppo e la nostra capacità di investire
in infrastrutture tecnologiche fondamentali per il Paese", sottolinea Labriola.
"Non è un'operazione finanziaria come le altre: è un tassello strategico nella costruzione di una storia industriale italiana
", ha aggiunto. Il rafforzamento dell'assetto azionario si colloca, spiega Labriola, all'interno di un disegno industriale orientato al lungo periodo e alla creazione di valore attraverso investimenti mirati e sostenibili.