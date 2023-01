Infrastrutture, Salvini: entro marzo ok al Codice degli appalti

(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastruttureha effettuato questa mattina un sopralluogo al cantiere del rondò del casello dell'A4 di Bergamo. Prima di incontrare i rappresentanti del territorio ha fatto il punto della situazione anche con il Presidente della Provincia"Il collegamento tra Orio al Serio e Bergamo e così importante e così urgente che va fatto. Anche se so che su questa, così come su altri interventi, non tutti sono sempre d'accordo e c'è del dibattito.ha detto Salviniabbiamo instaurato un ottimo rapporto: in questosolo Anas avvierà 3 miliardi di euro di cantieri, che corrispondono a più di 50 mila posti di lavoro. Conto che la Lombardia, non tanto perché io sono lombardo ma perché è il cuore economico del Paese, abbia una parte rilevante di questi investimenti. Poi le Olimpiadi ci servono per accelerare alcune opere che altrimenti andrebbero al rallentatore".Il Ministro ha anche detto che si sta lavorandoè una riserva degli appalti pubblici nazionali per le piccole e medie imprese sarà un nodo importante. Quindi i tempi verranno rispettati"."Ringrazioha investito più di cento milioni di euro - ha aggiunto -. Con Anas stiamo cercando di correre, idem con i commissari per alcune infrastrutture legate alle Olimpiadi: sono tre mesi spesi bene".Quanto al ripristino delle Province con pieni poteri, tagliare sprechi e burocrazia, e in quest'ottica reintrodurre le Province con piena dignità, elette dai cittadini, con un presidente, con una giunta, con dei consiglieri, dei dipendenti, sarà utile perché la Provincia tornerà a fare manutenzione di scuole e di strade ed è giusto che la scelgano i cittadini", ha detto Salvini."Conto che questo 2023 - ha proseguito -