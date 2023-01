Deodato.Gallery, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 1,7 euro

Deodato.Gallery

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, gruppo attivo nel mercato dell'arte contemporanea con un focus nel segmento della street art e della pop art. La società si è quotata su Euronext Growth Milan il 25 gennaio 2023 con un prezzo di collocamento di 0,5 euro euro per azione. Ilè stato fissato a(con un upside potenziale superiore al 30%), mentre ilsul titolo è "".Gli analisti si aspettano un incremento del, che dovrebbe passare da 7,13 milioni di euro del 2021 a 27,60 milioni di euro del 2025 (CAGR 21A-25E: 40,3%). L'dovrebbe passare da 1,46 milioni di euro nel 2021 a 6,85 milioni di euro nel 2025, per un EBITDA margin in crescita dal 20,4% al 24,8%.Viene previsto che il gruppo possa migliorare la propria, grazie ai flussi di cassa positivi generati dal progressivo aumento del volume d'affari e alla gestione del circolante. In particolare, stimano che la NFP possa raggiungere un valore cash positive nel 2025 pari a 8,57 milioni di euro.Tra idella società vengono citati: brand position e brand awareness; mix di prodotti e artisti; tecnologia avanzata e presenza nel metaverso; offerta di servizi di consulenza (B2B); trasparenza.Leindicate sono: necessità di completare l'offerta con artisti non facili da raggiungere per via di accordi economicamente impegnativi; sviluppo nei mercati esteri; mercato frammentato con possibilità di consolidamento (anche attraverso operazioni di M&A).Tra ici sono: debolezza del brand su paesi esteri e difficoltà ad entrare nei loro mercati; tempi e costi dell'internazionalizzazione.Inoltre, idel mercato ci sono: gallerie internazionali competitor potrebbero cercare di entrare in Italia; posizionamento di gallerie competitor su luoghi esteri rilevanti con accordi di esclusiva; lotta per contrattualizzare artisti mainstream.