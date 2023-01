Fisco, arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla tregua fiscale

(Teleborsa) -per i contribuenti che intendono beneficiare della cosiddettaintrodotta dalla Legge di Bilancio. Con una, l'Agenzia illustraper usufruire delle agevolazioni, il cui fine è "supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica".La circolare, che segue quella sulla definizione degli avvisi bonari, contiene indicazioni sullarelative a imposta sui redditi, Iva e Irap, commesse entro il 31 ottobre 2022, sulprevisto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti, sull’, sulloe sullaaffidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.Per regolarizzare le violazioni formali occorrecui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito indi pari importo, la prima entro ile la seconda entro il. Fra le violazioni che possono essere regolarizzate vi sono l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse rientrano invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).Ilintrodotto dalla Legge di Bilancio 2023 permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari aprevisto dalla legge,. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. E' possibile regolarizzare le violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione. Nel caso del ravvedimento speciale èLadegli atti del procedimento di accertamento, riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, consiste nell’previste nella misura didella sanzione prevista dalla legge. Possono essere definiti: gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023.La procedura prevista prevede la possibilità di, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La procedura di regolarizzazionee per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione. Nell’ipotesi di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate èla possibilità di procedere alla. Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale.D’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la circolare dedica spazio ai chiarimenti sulloaffidati agli agenti della riscossionee sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.La definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli,in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.