General Motors in rally, mercato premia la trimestrale

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,96%.A fare da assist al titolo contribuiscono i risultati trimestrali annunciati dal gruppo automobilistico ampiamente superiori alle attese del mercato e l'outlook convincente.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 39,59 USD con primo supporto visto a 38,19. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 37,56.