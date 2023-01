Unidata, ricavi in crescita a 51,8 milioni nel 2022 (+40%)

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconche ammontano a 51,8 milioni di euro, in crescita del 40% rispetto al 2021, con undi 15,1 milioni di euro (+7% vs FY2021) e con un EBITDA Margin del 29%.Il quarto trimestre 2022 ha portato una significativa crescita del, che si attesta a 16.164, rispettivamente +29% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e +8% rispetto al periodo chiuso al 30 settembre 2022.Lasi è ampliata nel corso del quarto trimestre 2022 di ulteriori 240 km di cavi proprietari (+335 km nel quarto trimestre 2021), in linea con le previsioni del piano industriale. Con tale incremento si è raggiunta un'estensione complessiva di oltre 5.450 Km (oltre 4.200 Km al 30 dicembre 2021) dislocati a Roma e in altre zone della Regione Lazio.