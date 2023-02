Fisco, Ruffini: sistema troppo caotico, riforma serve a tutti

(Teleborsa) - "Di unaabbiamo bisogno tutti, perché tutti dobbiamo stare dietro alle continue modifiche normative. Il sistema è troppo caotico, frammentato e va semplificato. Un sistema fiscale che funzioni meglio rappresenta un investimento per il futuro e le prossime generazioni. Abbiamo tutti da guadagnare da un sistema tributario semplice e trasparente, che non scoraggi il cittadino, ma lo aiuti ad essere corretto". Così il direttore dell', in un'intervista al quotidiano La Stampa."La vera sfida – ha aggiunto – è evitare che l'si realizzi, inducendo a pagare spontaneamente le imposte senza dover rincorrere chi evade. La strada è quella della, che lascia traccia e rende più difficile evadere: i margini per gli illeciti si restringono e il gettito aumenta. Dal 2011 al 2019, ultimo anno raffrontabile per via della pandemia, l'evasione dei principali tributi (Irpef, Irap, Ires, Iva) è scesa di circa il 15%: da 88 a 74 miliardi. È ancora eccessiva, ma i segnali sono incoraggianti perché negli ultimi anni la flessione è continua".Gli, ha precisato, "certo aiutano, ma non possono mai sostituire il. I risultati sono sempre raggiunti dalle donne e gli uomini che lavorano in Agenzia, malgrado siano diminuiti nel tempo a causa dei pensionamenti e del blocco del turn over". Sullodelle, Ruffini ha sottolineato che "c'è già stato nel 2019. Allora interessò 14 milioni di contribuenti e cancellòfiscali per 37 miliardi, compresi quelli con gli enti locali. Il Parlamento ha di fronte un'intera legislatura per fare la. In attesa di riscrivere le regole del gioco, lo stralcio delle cartelle può essere funzionale a far lavorare meglio l'amministrazione finanziaria, che può così concentrare la propria attività dove ha più possibilità di riscuotere".