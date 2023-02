Istat, aggiornato il paniere 2023: ecco le novità

(Teleborsa) - Ogni anno, l’rivede l’elenco dei prodotti che compongono ildi riferimento per la rilevazione dei, aggiornando contestualmente lee i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell’. Oltre che delle novità nelle, l’aggiornamento dei beni e servizi compresi nel paniere tiene conto dell’evoluzione di norme e classificazioni e in alcuni casi arricchisce la gamma dei prodotti che rappresentano. I prodotti, rappresentativi dell’evoluzione dei consumi delle famiglie e delle novità normative, che entrano nel paniere 2023 sono la(libero professionista), lae le"Nel 2023 le novità più rilevanti sono die riguardano l’utilizzo di nuove tecniche di cattura automatica () dei prezzi del trasporto aereo e l’impiego della banca dati IQVIA per i prodotti farmaceutici, a vantaggio dell’efficienza della rilevazione e dell’accuratezza delle stime degli indici per questi prodotti – si legge in unadell'Istat –. Nel paniere del 2023 utilizzato per il calcolo degli indici(per l’intera collettività nazionale) e(per le famiglie di operai e impiegati) figurano 1.885 prodotti elementari (1.772 nel 2022), raggruppati in 1.061 prodotti, a loro volta raccolti in 423 aggregati. Per il calcolo dell’indice(armonizzato a livello europeo) il paniere comprende 1.906 prodotti elementari (1.792 nel 2022), raggruppati in 1.080 prodotti e 427 aggregati".Tra i prodotti ache rappresentano consumi consolidati invece, entrano nel paniere il tonno di pescata e i rombi di allevamento (tra i Pesci freschi di mare), il deambulatore (nell’ambito delle altre attrezzature ed apparecchi terapeutici), il massaggio estetico (per trattamenti di bellezza). Si amplia poi la gamma degli aggregati di prodotto a, relativamente a formaggi stagionati confezionati, frutta e vegetali freschi (limitatamente a prodotti non stagionali venduti a peso fisso). Con riferimento all’indice NIC, nel 2023, aumenta il– Servizi ricettivi e di ristorazione (+1,9 punti percentuali), Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,8 p.p.) e Ricreazione, spettacoli e cultura (+0,7 p.p.) – mentre si riduce quello di Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-1,4 punti p.p.), Servizi sanitari e spese per la salute (-0,4 p.p.) e Bevande alcoliche e tabacchi (-0,4 p.p.).Sono circa 33 milioni le(scanner data) provenienti ogni mese dalla(GDO), utilizzate nel 2023 per stimare l’inflazione; 393mila sono raccolte sul territorio dagli Uffici comunali di statistica; oltre 192mila dall’Istat direttamente o tramite fornitori di dati; più di 167mila le quotazioni provenienti dalla base dati dei prezzi dei carburanti del Ministero dello Sviluppo economico. Con riferimento aididi proprietà privata, sono circa un milione e mezzo le osservazioni (della base dati locazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate) acquisite per la stima dell’inflazione.Bene per ille modifiche decise dall’Istat sul paniere dei prezzi 2023 che però resta perplessa per la riduzione del peso operata per il, che come noto risente fortemente dell’aumento dei prezzi al dettaglio. “Entrano nel paniere nuovi beni sempre più presenti nelle case degli italiani, come le apparecchiature audio intelligenti, e servizi molto diffusi e richiesti come la riparazione degli smartphone e i massaggi estetici – ha commentato il presidente–. Ciò che non si comprende, però, è la seconda riduzione consecutiva decisa dall’Istat per il peso della voce “Prodotti alimentari e bevande analcoliche”, comparto che risente particolarmente del caro-prezzi e la cui inflazione incide in modo rilevante sui bilanci delle famiglie, specie quelle numerose o a reddito basso”.