Autogrill, chiuso accordo di integrazione con Dufry. Edizione primo azionista

Autogrill

Dufry

(Teleborsa) -, azionista di maggioranza di Autogrill, hapari al 50,3% difunzionale allatra la società italiana e la svizzera, che porta alla creazione di un nuovo player mondiale nel settore dei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia. L'si rivolgerà a oltre 2,3 miliardi di viaggiatori in 75 paesi, impiegando circa 60.000 persone in 5.500 punti vendita presenti in 1.200 tra aeroporti e altre location, concomplessivi per 14 miliardi di euro e undi circa 1,3 miliardi (pro forma 2019)."Grazie a questa, due realtà già leader a livello internazionale nei propri settori di riferimento daranno vita ad un campione globale nelle attività commerciali e di ristorazione al servizio di chi viaggia - ha commentato, presidente di Edizione - La combined entity rappresenterà infatti negli anni a venire la piattaforma ideale per cogliere opportunità di crescita grazie anche a nuove idee e nuovi servizi"."Edizione, in qualità di società italiana e prima azionista di Dufry,, come lo sono Atlantia e Benetton Group ed è pronta a dare il massimo sostegno strategico, finanziario e operativo a questo grande progetto", ha aggiunto.Edizione ha ricevuto 30.663.329 azioni Dufry (pari al 25,246% del capitale) tramite un prestito obbligazionario infruttifero convertibile in azioni, secondo gli accordi di luglio 2022. Considerando le ulteriori azioni Dufry acquistate sul mercato tra il signing e il closing, Edizione detiene una quota del 27,5%, diventando così il. Dufry lancerà, sulle rimanenti azioni ordinarie di Autogrill, un'obbligatoria: per ogni azione Autogrill saranno offerti 6,33 euro o 0,1583 azioni Dufry. A seconda dei livelli di adesione all'OPS, Edizione deterrà una quota compresa tra il 27,5% e il 22% del capitale di Dufry.In base agli accordi,diviene Presidente Onorario con il compito di promuovere e coordinare, assieme al Presidente di Dufry, le relazioni istituzionali tra i principali azionisti e le strategie.assume la carica di Vicepresidente, ruolo di supporto al CEO, per i temi di integrazione del Gruppo e i rapporti con il CdA su questi temi.Con riguardo ai manager di Autogrill,(che ha ricoperto la carica di AD della società italiana) assumerà la carica di Presidente Esecutivo di tutte le attività nordamericane del nuovo gruppo, mentre la carica di amministratore delegato di Autogrill SpA.