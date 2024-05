WIIT, utile sale a 4,1 milioni nel primo trimestre. Ricavi +5,5%

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha chiuso il2024 cona 33,5 milioni di euro, +5,5% vs 1Q 2023 (31,8 milioni), guidati in particolare dalla crescita organica in Germania e dall'acquisizione di nuovi clienti Mercato tedesco al 55,1% del fatturato complessivo.a 13 milioni di euro, +8,4% rispetto a 1Q2023 (12 milioni), in incremento più che proporzionale rispetto al fatturato grazie allo sviluppo dei servizi a maggior valore aggiunto in Italia e in Germania e alle sinergie di costo. Margine sui ricavi di Gruppo al 38,9%, in significativo miglioramento vs 1Q 2023 (37,8%) e in linea con FY2023 grazie, in particolare, all’Italia pari al 44,3% (40,8% nel 1Q 2023).a 4,1 milioni di euro, +5,3% vs 1Q 2023 (3,9 milioni)."I risultati del primo trimestre dell'anno sonosia in Italia che in Germania - ha commentato l'- Abbiamo completato la fusione delle società tedesche, lavorato al piano di integrazione e identificato le sinergie di costo che si consolideranno nel 2025 grazie, in particolare alla razionalizzazione delle funzioni corporate di WIIT AG in Germania. L'acquisizione di Econis AG ci permette di entrare in un nuovo mercato, la Svizzera, e ottenere entro il 2025 ulteriori sinergie per circa 4 milioni"."Infine la pipeline commerciale, soprattutto in Germania, ci porta a confermare unaorganico per il 2024", ha aggiunto.