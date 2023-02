CrowdFundMe: al via round di Bio4Dreams per sbarcare in borsa

(Teleborsa) - La finanza alternativa diè pronta per sostenere l'ecosistema italiano delle Scienze della Vita, che include l'industria farmaceutica, il biotech, i medical device e le innovazioni digitali per la salute. Sul portale è stata infatti lanciata la raccolta di capitali (tramite equity crowdfunding) diun incubatore (certificato dal Mise) di startup innovative in fase early stage operanti nel settore Life Sciences, che. Al termine della raccolta, inoltre, CrowdFundMe mira a una sinergia continuativa con l'incubatore, al fine di individuare e finanziare le migliori startup biotech Made in Italy.Ad oggi,possiede un portafoglio diversificato diche registra un moltiplicatore del 6x tra 2018 e 2022, il cui valore attuale complessivo è stimato in € 57.560.000 (valore stimato quote di Bio4Dreams pari a € 8.000.000).Nel team dell'incubatore – che vanta partner del calibro di Janssen Cilag S.p.A., Gruppo Johnson & Johnson, Dompé Farmaceutici e MSD nel contesto del progetto strategico Innovation Circle – c'è(co-founder), tra le 50 Most Powerful Women di Fortune Italia e fondatrice di numerose biotech (tra cui Gentium, quotata al Nasdaq).L'obiettivo di Bio4Dreams è industrializzare il processo di innovazione, creando un ecosistema capace di ottimizzare il percorso di sviluppo di una nuova impresa, dallìidea al mercato. Questo approccio permette di seguire attivamente i progetti fin dalle loro prime fasi di sviluppo e farli crescere in un contesto internazionale. In meno di 5 anni di attività, Bio4Dreams ha creato un network che si sviluppa in. La società, inoltre, è tra le protagoniste della nuova cittadella internazionale dell'innovazione, nella quale da novembre 2022 si è insediata con il suo nuovo Headquarter.I fondi raccolti su CrowdFundMe serviranno per accelerare l'espansione di Bio4Dreams all'interno di un percorso che prevede laLa società ha già raccolto il supporto e l'interesse di partner industriali e soci finanziari per tale operazione. Nel dettaglio, una parte dei capitali raccolti verrà utilizzata per investire in ulteriorigià partecipate. Inoltre, verranno ampliati gli investimenti in hub di innovazione (quali il MIND - Milano Innovation District) con nuovi spazi e i laboratori di ricerca. Infine, le risorse serviranno per sostenere l'attività di internazionalizzazione, focalizzata principalmente sugli Stati Uniti e sull'Est Europa.A livello di mercato, la, secondo uno studio del 2022 di Assolombarda, nel 2021 ha raggiunto un valore della produzione diin crescita del +6,9% rispetto al 2020.