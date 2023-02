ELES, interamente sottoscritto l'aumento di capitale

ELES

(Teleborsa) -fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (IC Integrated Circuits) con applicazioni Automotive e Mission Critical fa sapere che è stato interamente sottoscritto l’aumento di capitale, per un controvalore di massimi euro 6.499.995,90, da parte di investitori qualificati.Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte ad un prezzo pari a Euro 1,70 per azione.Ilè stato determinato applicando uno sconto di circa il 3% rispetto al prezzo medio delle azioni della Società negli ultimi sei mesi, un premio di circa il 2% rispetto al prezzo medio delle azioni della Società negli ultimi 3 mesi, e sostanzialmente in linea con la media dei prezzi delle azioni della Società nell’ultimo mese.Le azioni rivenienti dall’aumento di capitale sociale saranno ammesse a quotazione, sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, dalla data di emissione. Per effetto del completamento dell’operazione, la Società: emetterà n. 3.823.527 azioni ordinarie prive di valore nominale per un controvalore complessivo pari a Euro 6.499.995,90. Tali azioni ordinarie avranno le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione e godimento regolare; il capitale sociale sottoscritto della Società risulterà pari a Euro 7.230.731, suddiviso in n. 17.029.990 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale e n. 588.472 azioni a voto plurimo.I proventi netti dell’aumento di capitale saranno utilizzati dalla Società per i futuri investimenti e da destinare ad attività di ricerca e sviluppo e per la crescita per linee esterne.