Metriks AI ammessa alle negoziazioni su EGM. Debutto confermato il 30 maggio

(Teleborsa) -, AI Data Company che sviluppa soluzioni Service as a Software B2B potenziate dall’intelligenza artificiale e dall'analisiavanzata dei dati, ha ricevuto in data odierna il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito daLaè prevista per il 30 maggio 2025., ha dichiarato: "Metriks opera con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per le micro, piccole e medie imprese italiane, supportandole nella digitalizzazione dei loro processi e nella valorizzazione dei dati disponibili. Ora, grazie all’ammissione in Borsa,, accompagnandole in modo più efficace nei loro percorsi di strutturazione e digitalizzazione. L’Italia, infatti, si caratterizza per una forte presenza di PMI ad alto potenziale, che cercano un unico interlocutore in grado di offrire un portafoglio completo di soluzioni integrate. Il nostro posizionamento nel panorama tecnologico nazionale, grazie alle competenze e al modello di business adottato, è in linea con questaesigenza di mercato. Inoltre, ci impegniamo costantemente nell’innovazione tecnologica, investendo nelle ultime novità del settore per offrire soluzioni sempre più avanzate e competitive ai nostri clienti”.L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.362.000 azioni ordinarie, interamente in aumento di capitale, presso investitori istituzionali e professionali. Ilè stato fissato a 1,80 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 4.251.600 euro. Oltre il 44% delle allocazioni è stato sottoscritto da investitori istituzionali esteri. Laha superato l’offerta del 24%.A seguito del collocamento, il capitale sociale di Metriks ammonta a Euro 184.091, suddiviso in n. 8.862.000 azioni ordinarie prive di valore nominale (ISIN: IT0005651481; Ticker azioni: MTK ) e 1.000.000 azioni a voto plurimo prive di valore nominale (le “Azioni A”), queste ultime non oggetto di offerta né di ammissione alle negoziazioni, che attribuiscono 10 voti per azione nelle assemblee della Società e che si convertono nel rapporto di una azione ordinaria ogni azione A portata in conversione, secondo i termini e le modalità previste nello statuto sociale.All’inizio delle negoziazioni, la, è pari ad Euro 15,95 milioni, con unpari al 23,53%.