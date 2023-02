Eurozona, primi segnali di crescita dall'economia

(Teleborsa) - Ad inizio 2023 e dopo sei mesi di contrazione, l’economia dell’eurozona ha indicato una marginale espansione. Maggiori livelli di attività si sono accompagnati ad una più forte crescita occupazionale con ildell’eurozona che ha continuato a mostrare una, ma anche un rafforzamento della fiducia. Nonostante il calo degli ordini, che continua dall’estate del 2022, il tasso di contrazione è stato il più debole della sequenza. Anche il lavoro inevaso è diminuito, soprattutto nel settore manifatturiero., rallentando ai minimi in 21 mesi, mentre i prezzi di vendita di gennaio sono aumentati un po’ più velocemente.Per la prima volta da giugno 2022,dell’Eurozona a gennaio ha segnato un’espansione. Con 50,3, rispetto a 49,3 di dicembre, ha indicato un progressivo recupero per il terzo meseconsecutivo. Nel complesso, l’indice principale ha indicato una crescita marginale dell’attività del settore privato dell’eurozona.Dal punto di vista settoriale, i dati hanno mostrato che il nuovo aumento è stato esclusivamente alimentato dalle aziende terziarie. I volumi di produzione di inizio anno hanno continuato a diminuire, anche se al tasso più debole da giugno 2022.. Gli ultimi dati d’indagine offrono il timido suggerimento di un’economia che ha toccato il picco negativo lo scorso ottobre e, da allora, gli indici di produzione di entrambi i settori hanno indicato un progressivo e fermo rialzo.Tra le nazioni i cui dati compositi PMI sono disponibili, che ammontano a circa il 78% della produzione del settore privato dell’eurozona, l’ha registrato a gennaio la prestazione più forte, con un modesto aumento. Anchehanno indicato incrementi dell’attività in quest’ultima indagine, mentre l’si è generalmente stabilizzata. Nel frattempo, il settore privato inha continuato a contrarsi, anche se solo marginalmente.A gennaio, l’Indice S&P Global PMI dell’Attività Terziaria dell’eurozona ha indicato un ritorno alla crescita dei servizi, segnando 50.8 da 49.8 di dicembre. In generale, tale valore indica la prima lettura da luglio 2022 che supera la soglia di non cambiamento di 50.0, che separa l’espansione dalla contrazione. Ciò detto, l’incremento dell’attività economica è stato solo marginale.“Le ci suggerisce che l’eurozona potrebbe evitare la recessione" - ha affermato- analizzando i dati finali del PMI Composito dell’eurozona. Tuttavia,. Soprattutto non si è ancora fatto sentire in pieno l’effetto dei maggiori tassi di interesse sulla crescita economica, e molte sono le aziende che contano sugli ordini inevasi, accumulati nel periodo pandemico per sostenere la ripresa.ed in questo senso è preoccupante osservare che a gennaio i nuovi ordinicontinuano a diminuire.o se dobbiamo temere un nuovo 2012, anno in cui l’incoraggiante ritorno alla crescita di inizio anno si dimostrò fragile e lasciò poi ilposto ad una nuova recessione", ha concluso Williamson.