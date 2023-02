FPT Industrial, pacchi batteria ad alte prestazioni per la mobilità sostenibile di Iveco Bus

(Teleborsa) -, leader mondiale di soluzioni per la mobilità a basso impatto ambientale, fornirà fino aad alte prestazioni aper equipaggiare la sua flotta di autobus urbani articolati E-WAY da 18 m completamente elettrici in servizio in, a seguito del recentesiglato con l’azienda governativa fiamminga di trasporti pubbliciI veicoli saranno operativi in diverse città dellee le consegne inizieranno nel 2024 (per un primo lotto di 65 veicoli) protraendosi prevedibilmente per sei anni. Si tratterà della più grande flotta di autobus elettrici articolati IVECO BUS in servizio. Prodotti nel nuovo stabilimento torinesea zero emissioni di CO2, i pacchi batteria di FPT Industrial sono stati progetti espressamente per i, i minibus e gli autobus. Il nuovo sito produttivo è il primo stabilimento totalmente “carbon- neutral” di Iveco Group ed è in grado di raggiungere questo obiettivo compensando le emissioni di CO2 con l’acquisto di energia da fonti rinnovabili e crediti di carbonio.Ildaper gli autobus di IVECO BUS è una soluzione modulare che assicura una straordinaria densità energetica per prestazioni ai vertici della categoria nell’impiego su autobus urbani. Grazie soprattutto alla(litio e ossido di nickel-manganese-cobalto), che rappresenta attualmente la soluzione più versatile, potente e dalle prestazioni più elevate, l’eBS 69 riduce i tempi di ricarica e scarica. L’elevata flessibilità e la modularità delle soluzioni consentono ai pacchi batteria FPT diadattarsi perfettamente alle diverse applicazioni, dal trasporto urbano a quello interurbano.Oltre ai pacchi batteria, lo stabilimento ePowertrain produce ancheper veicoli commerciali pesanti e scatole di trasmissione elettrica per veicoli commerciali leggeri, rappresentando un’altra tappa importante nel percorso di decarbonizzazione di FPT Industrial e nella sua strategia mirata al raggiungimento di zero emissioni nette di CO2 per i suoi prodotti e per tutte le sue attività industriali.