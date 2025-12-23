Friends trova la sua target: accordo per acquisire PMG con reinvestimento dei soci

Friends

(Teleborsa) -, veicolo di investimento quotato dallo scorso agosto su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un. L'accordo prevede inoltre il reinvestimento in Friends, al prezzo di IPO, di parte dei proventi da parte dei soci attivi nella gestione. L'attività di PMG, con, si basa sulla, funzionale alla realizzazione di progetti orientati alla promozione dell'equità sociale, alla tutela del bene comune e allo sviluppo di una cultura della sostenibilità. In particolare, PMG opera attraverso servizi di mobilità garantita, progetti di riqualificazione ambientale e iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte alle giovani generazioni.Ali ricavi consolidati delle vendite e delle prestazioni del gruppo PMG sono stati pari a 14,1 milioni di euro; il Valore della produzione pari a 15,6 milioni di euro; l'EBITDA pari a circa 3,5 milioni di euro; l'EBITDA Margin sui ricavi delle vendite e delle prestazioni pari al 25,0%; cassa netta cash positive pari a 2,2 milioni di euro. Ali ricavi consolidati delle vendite e delle prestazioni del gruppo PMG sono stati pari a 7,3 milioni di euro; il Valore della produzione pari a 7,9 milioni di euro; l'EBITDA pari a circa 1,9 milioni di euro; l'EBITDA Margin sui ricavi delle vendite e delle prestazioni pari al 26,4%; cassa netta cash positive pari a 3,4 milioni di euro.Ilper l'acquisizione è stato stabilito dalle parti in. Il corrispettivo sarà riconosciuto da Friends agli attuali soci di PMG proporzionalmente alla percentuale del capitale sociale di PMG dagli stessi detenuta e sarà corrisposto ricorrendo ai proventi raccolti in sede di IPO, senza l'assunzione di alcuna forma di indebitamento. L'avrà controvalore pari a complessivie sarà eseguito mediante sottoscrizione da parte di alcuni soci di PMG di azioni di nuova emissione, al medesimo prezzo definito ai fini del collocamento propedeutico all'IPO (1,20 euro per azione).Ad esito dell'investimento:(società di investimento riconducibile al CEO di Friends Bruno Belgioco)sociale di Friends, i soci investitori deterranno complessivamente una partecipazione pari a circa l'10,2%, mentre il restante 57,5% del capitale sociale di Friends sarà costituito da flottante. Il closing è atteso indicativamente entro il termine del mese di febbraio 2026."Con l'acquisizione di PMG, Friends- ha detto- PMG rappresenta un'eccellenza imprenditoriale in grado di coniugare redditività e impatto sociale positivo e misurabile. L'obiettivo di Friends è supportare la crescita di PMG, rafforzandone ulteriormente la capacità di offrire soluzioni di mobilità efficienti e inclusive a favore delle fasce più fragili della popolazione. L'evoluzione demografica italiana, caratterizzata da nuclei familiari sempre più ridotti e geograficamente dispersi, rende infatti necessario lo sviluppo di modelli innovativi di supporto, ambito nel quale PMG si posiziona come operatore di riferimento".