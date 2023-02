Growens cede Email Service Provider a TeamSystem

Growens

(Teleborsa) - Il CdA di, società operante nel settore delle cloud marketing technologies, ha deliberato di approvare la sottoscrizione di un accordo vincolante per la cessione del ramo d’azienda di Growens relativo alla business unit MailUp e delle partecipazioni detenute in Contactlab, Acumbamail, MailUp Nordics A/S e la sua controllata Globase International A.p.S. a TeamSystem per unsu base cash/debt free.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 9 marzo 2023 per l’approvazione dell’Operazione e della conseguente modifica statutaria dell’oggetto sociale di Growens. Con riguardo a quest’ultima delibera, agli azionisti che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione di tale modifica statutaria spetterà il diritto di recesso.Il Consiglio di Amministrazione ha determinato in 4,39 Euro per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società.L’Operazione - spiega la società in una nota - si inserisce nel più ampio piano di sviluppo del gruppo di cui Growens è a capo,rappresentando a giudizio del management un’occasione di valorizzazione del business storico, a fronte di un corrispettivo sostanziale, che permetterà a Growens di disporre di una ingente iniezione di liquidità, aumentare la propria dimensione e la propria capitalizzazione, anche attraverso il rinnovato focus dedicato alle aree di attività del Gruppo più promettenti e a maggiore crescita, in particolare la business unit BEE, nonché generare un ritorno per gli stakeholder.