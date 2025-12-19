ESMA seleziona EuroCTP come primo Consolidated Tape Provider per azioni ed ETF

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, hanell'UE, compiendo un passo avanti verso la trasparenza dei mercati azionari nell'UE."L'annuncio di oggi rappresenta unaper l'attrattività dei mercati azionari nell'UE, poiché il CTP fornirà una visione consolidata dell'attività di mercato di azioni ed ETF per gli investitori al dettaglio e istituzionali in tutta Europa - ha detto- In qualità di sostenitrice di lunga data dei Consolidated Tape europei, e dopo la selezione del CTP per le obbligazioni, l'ESMA è fiduciosa che questo nuovo passo contribuirà a far progredire l'Unione del risparmio e degli investimenti (SIU), a vantaggio di tutti i partecipanti al mercato".Un Consolidated Tape è unaaggregati da tutte le sedi di negoziazione e APA dell'UE, fornendo una visione unica dell'attività di mercato. L'obiettivo è migliorare la trasparenza del mercato, ridurre la frammentazione dei dati e offrire a investitori, emittenti e autorità di regolamentazione l'accesso a informazioni di mercato complete e affidabili."Sono onorata che EuroCTP sia stata selezionata - ha dichiarato- Questo ultimo traguardo rappresenta un significativo passo avanti nello sviluppo dell'Unione Europea del Risparmio e degli Investimenti e nell'ambizione di promuovere la trasparenza e l'accesso ai dati di mercato per tutti gli stakeholder".EuroCTP si dice pienamente impegnata a collaborare a stretto contatto con l'ESMA per ottenere l'autorizzazione secondo la procedura concordata. Parallelamente, la priorità rimane quella di lanciare il consolidated tape il prima possibile e continua a lavorare per un, subordinatamente ai tempi previsti dall'autorizzazione. Una volta ottenuta l'autorizzazione, EuroCTP gestirà il consolidated tape per un periodo di cinque anni sotto la supervisione dell'ESMA. Gli azionisti di EuroCTP sono 16 exchange group europei che hanno creato EuroCTP per garantire la partecipazione di un solido candidato europeo alla gara d'appalto dell'ESMA. L'ESMA ha deciso di selezionare EuroCTP, joint venture con sede nei Paesi Bassi, a seguito di un'approfondita valutazione della sua offerta rispetto ai criteri elencati nel Regolamento sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFIR), si legge in una nota.