Italcer punta a quotarsi a Piazza Affari quest'anno

(Teleborsa) -, gruppo emiliano attivo nel settore delle pavimentazioni e dei rivestimenti in ceramica e dell'arredo bagno,. Lo ha detto a Reuters l'amministratore delegato Graziano Verdi, spiegando che la quotazione porterà all'uscita dei soci di riferimento, i fondi Mindful Capital Partners e Miura, che controllano rispettivamente il 58,38% e il 31,23% del gruppo.Italcer nasce nella primavera del 2017 dal fondo di private equity Mindful Capital Partners (ex-Mandarin Capital Partners), nelle persone del socio fondatore Alberto Forchielli e dello stesso Verdi (già AD di Iris-Granitifiandre Group,e Koramic) con l'obiettivo dinel settore delle piastrelle di ceramica.Negli ultimi anni il gruppo ha portato avanti, portando nel suo perimetro La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine, Equipe Cerámicas e Ceramica Fondovalle.La quotazione in Borsa è finalizzata a promuovere "" e il fatto di diventare una società contendibile dovrebbe risultare "appealing" per il mercato, ha detto Verdi. "Con la quotazione potremmo guardare in modo anche più concreto all'espansione sul mercato americano, magari anche con un insediamento produttivo", ha aggiunto l'AD.Italcer ha chiuso il 2022 con un fatturato che ha sfiorato i 360 milioni di euro e impiega 1.180 dipendenti. Iper la quotazione sono, mentre glisono Lazard e KT&Partners.