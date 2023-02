IWB, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hailsu(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, eila 43,3 euro per azione (da 49,6 euro). La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato di aver chiuso il 2022 con ricavi consolidati pro-forma pari a 430,4 milioni di euro (+5,2% sul 2021).Gli analisti sottolineano che il 2022 è stato caratterizzato dasu tutti i fattori produttivi (come vino sfuso, vetro, energia) e da difficoltà legate alla(in particolare vetro). Questi fattori hanno influito sui volumi e sui margini del gruppo.Date queste tendenze, TP ICAP Midcap preferisce, aggiustando la stima dei ricavi per il 2022 a 387 milioni di euro (rispetto a 411 milioni stimati in precedenza) e l'EBITDA a 32 milioni di euro (rispetto a 36 milioni), con un margine dell'8,2% (vs. 8,7%)."Riteniamo tuttavia che ildiverrà ancora, consentendo al gruppo di aumentare i volumi, e soprattutto i margini, sfruttando tutte le potenzialità di Enovation nel mercato statunitense e di Barbanera con i suoi pregiati vini toscani", si legge in una nota.Confermano il Buy, aggiungono che "le acquisizioni e le scelte strategiche del gruppo fanno prevedere, ma comunque solido, con forti prospettive per il futuro".