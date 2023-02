Visco: "Svolta politica BCE indispensabile ma sostenibile per l'Italia"

(Teleborsa) - "anche se gli indicatori più recenti sono migliori delle attese". Lo ha ricordato il Governatore della Banca d'Italiaall'inizio del nel suo intervento ala Milano."L’indebolimento del quadro congiunturale internazionale riflette prevalentemente lee le connesse tensioni geopolitiche", ha ricordato Visco, facendo cenno anche all'chee continua "a ridurre il potere d’acquisto delle retribuzioni e il valore in termini reali dei risparmi accumulati dalle famiglie ed a richiedere un’intonazione più restrittiva delle politiche monetarie".Il Governatore ha parlato quindi delle più recenti, che "ha innalzato i tassi ufficiali di 50 punti base ed ha confermato che essi dovranno continuare a salire per favorire il ritorno dell’inflazione all’obiettivo di stabilità dei prezzi nel medio periodo. "Laavviata dal dicembre 2021 è stata", ha sottolineato Visco, "spiegando che è essenziale continuare a, che potrebbe far radicare l’inflazione nelle aspettative e nei processi di fissazione dei salari,delle condizioni monetarie, che comporterebbe gravi ripercussioni per l’attività economica, la stabilità finanziaria e, in ultima analisi, la stessa dinamica dei prezzi nel medio termine"."Come ho già sostenuto di recente,", ha ribadito Visco, citando l’obiettivo di stabilità dei prezzi che è alla base del mandato della BCE e ricordando che "la, vi contribuiscono anche le strategie delle imprese, gli accordi sul costo del lavoro e la politica di bilancio"."La stabilità dei prezzi. Politiche equilibrate sono necessarie non solo perdella domanda e un più lento rientro dell’inflazione, ma anche per prevenire i rischi connessi con percezioni negative, anche se non interamente condivisibili, sulla sostenibilità delle finanze pubbliche". "Attualmente i- ha affermato il Governatore - dato che il costo medio del debito, grazie all’elevata vita media residua, aumenta in modo graduale"."In Italia lapuò continuare aredistribuendo risorse, con, a favore delle famiglie e delle imprese più colpite", ha affermato Visco, avvertendo che "ripetuti nel processo di, che accrescerebbero l’onere dell’aggiustamento a carico delle generazioni future, già gravate del peso di un debito pubblico molto elevato".nel confronto internazionale, nonostante il significativo ricorso delle aziende ai finanziamenti garantiti dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria e la sostenuta dinamica dei mutui osservata negli ultimi anni.", ha detto Visco, aggiungendo che "labeneficia altresì del miglioramento della, iniziato nei primi anni dello scorso decennio e solo temporaneamente interrotto dalla crisi pandemica". "Come per le imprese,un ulteriore fattore di attenuazione dei rischi - prosegue - è rappresentato dall’: lo scorso settembre i depositi e il circolante superavano 1.600 miliardi di euro, un livello elevato nel confronto storico, anche quando valutato in termini reali, e pari a più di un terzo del totale degli attivi finanziari del settore".Parlando delle, Visco ha riconosciuto che "nonostante il rallentamento ciclico, i principali. La qualità del credito si mantiene buona". "La redditività è sostenuta dalla crescita del margine di interesse e da rettifiche di valore su prestiti ancora particolarmente contenute", ha affermato il Governatore, notando che "in presenza di un più rapido rialzo dei tassi attivi,, che gli scorsi anni avevano visto la loro redditività compressa dai bassi margini di interesse"."Oltre all’effetto sui conti economici, il rialzo dei tassi di interesse ha anche un, riflesso del calo dei corsi dei titoli obbligazionari, sovrani e non, valutati ai prezzi di mercato", ha ricordato il numero uno di Bankitalia, illustrando i rischi cui le banche sono esposte. "La scorsa estate - ha aggiunto - abbiamo condotto una, anche alla luce delle prossime scadenze delle TLTRO. Ne è emerso che leintendono ripagare questi finanziamenti ricorrendo in parte alledetenute presso l’Eurosistema e alla".Parlando della, Visco ha affermato che "il rilevanteavvenuto a seguito dello scoppio della guerra e del rialzo dei tassi di interesse, pur riducendo la redditività dei fondi comuni italiani, è statosenza dar luogo a forti disinvestimenti". "L’aumento dei tassi e il rallentamento ciclico accrescono anche per questi intermediari i. I fondi aperti italiani sono tuttavia in generale nelle condizioni di". Visco ha fatto cenno anche alle "attività dei fondi alternativi", segnalando che "hanno continuato ad aumentare; superando i 100 miliardi di euro esse rappresentano oggi quasi un terzo del totale dei fondi comuni italiani".che caratterizza ormai da tempo gli sviluppi geopolitici ed economici a livello globale", ha ricordato Visco, indicando che le iniziative "presentate dalla Commissione europea alla fine dello scorso anno nell’ambito delle iniziative per l’unione del mercato dei capitali, sono passi nella giusta direzione" per "rendere maggiormente diversificate le fonti di finanziamento dell’economia europea, rafforzandone la"."Lo scorso annohanno colpito in modo particolarmente violento i", ha ricordato Visco, parlando della "necessità diaffinché questo comparto non si sviluppi in modo incontrollato". Parlando anche delle nuoveil Governatore ha di nuovo richiamato l’attenzione "sulle opportunità e sui rischi connessi con l’uso di queste tecnologie e delle criptoattività, invitando gli intermediari a porre in atto misure di attenuazione di tali rischi". Visco ha fatto cenno alla, definita in ambito europeo, che permette diTornando a parlare del quadro congiunturale e delle sfide che anche l'Italia deve affrontare, Visco ha concluso che "dovranno essere accompagnate dae delle riforme previste nell'ambito del, utilizzando appieno le risorse del programma Next Generation EU. Il successo nella transizione verde e in quella digitale su cui fa perno il Piano può produrre unin termini diitaliani e quelli degli altri principali paesi europei, che renderebbe meno difficile ridurre il peso del debito sul prodotto".