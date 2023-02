Newmont offre 17 miliardi per rivale australiana Newcrest

Newmont Corporation

(Teleborsa) -, una delle principali società statunitensi di estrazione dell'oro al mondo, ha presentato un'offerta per rilevare la rivale australiana Newcrest mettendo sul piatto circa 17 miliardi di dollari, in quella che si preannuncia come la più grande acquisizione di sempre nel settore.L'offerta di Newmont, che ha già acquisito Goldcorp per 10 miliardi di dollari, prevede che la società risultante dalla fusione sia posseduta per il 70% dallo stesso gruppo americano con sede a Denver, in Colorado, e per il 30% dalla società australiana.Il prezzo proposto da Newmont è di, il 21% in più rispetto alla chiusura di venerdì delle azioni Newcrest sull'Australian Securities Exchange.