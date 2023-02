Anche la Bank of England valuta la sterlina digitale: al via consultazioni con il Tesoro

(Teleborsa) - Laha fatto sapere di aver avviato con illein merito alla possibilità di creare una, ossia una valuta digitale della Banca centrale del Regno. La sterlina digitale – spiega in una nota la Banca d'Inghilterra – "sarebbe intercambiabile con ile i, andrebbe a complementare il contante" e, specialmente nella fase iniziale, avrebbe alcune limitazioni sull'ammontare che i singoli potrebbero detenere. Potrebbe essere utilizzata da famiglie e imprese per i pagamenti nei negozi e online di tutti i giorni. Laha precisato che al momento non sono state prese decisioni vincolanti sul se procedere o meno su questa strada.La sterlina digitale ha spiegato la Banca Centrale britannica, "replicherebbe il ruolo delin un mondo digitale: quindi privo di rischio, accessibile e con elevati livelli di fiducia. 10 sterline digitali sarebbero sempre equivalenti a 10 sterline in contanti. Sarebbedallaampiamente disponibile e di utilizzo conveniente". Inoltre la nuova valuta digitale – prosegue il comunicato – "sarebbe soggetto a rigorosi standard die di tutela dei dati: né il governo, né la Banca centrale avranno accesso ai dati personali dei detentori, che avrebbero lo stesso livello di privacy che su un conto bancario".Una procedura simile è stata avviata anche dallaper la creazione di un euro digitale e una decisione in merito è attesa nei prossimi mesi. La Commissione europea sta inoltre elaborando un testo in merito. Nella stessa direzione si sta muovendo anche laPiù indefinito è invece il percorso della. L'istituzione ha mostrato generiche aperture alla valutazione di nuovi sistemi digitalizzati, anche su impulso dell'amministrazione Biden. Il mese scorso ha riferito di aver "discusso potenziali benefici e rischi" di un dollaro digitale, pubblicando un rapporto contestualmente al quale, il 20 gennaio, ha di fatto avviato una consultazione pubblica. Non si è però spinta ad avviare una procedura esplorativa esplicita come BCE e BoE ora.