Azimut completa acquisizione di quota in Kennedy Capital Management

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha, società d'investimento indipendente specializzata in azioni statunitensi Small e Mid Cap e nella gestione di fondi comuni d’investimento. L'accordo era stato comunicato lo scorso novembre Dal signing di novembre, ledi KCM sono salite da 3,6 miliardi a 3,9 miliardi di dollari, e le tre strategie principali (Extended Small Cap, Small Cap Value e Micro Cap) si posizionano tutte nel 1° o 2° quartile in termini di performance nell'ultimo triennio (al 31/12/2022), avendo generato circa 200 basis point di sovraperformance netta all'anno."La chiusura di questa operazionedel gruppo - ha commentatoe Global Head of Asset Management & Fintech - Un'operazione nata in un momento di mercato particolarmente complesso, ma che dimostra nuovamente la visione strategica di lungo periodo che ci ha permesso di raggiungere traguardi importanti in tutto il mondo".A seguito di questo closing, Azimut è: Private Markets attraverso Azimut Alternative Capital Partners, le cui sei partecipazioni gestiscono oggi oltre 17 miliardi di dollari in AUM; Wealth Management attraverso Sanctuary Wealth, Azimut Genesis e AZ Apice, il cui patrimonio totale è di oltre 25 miliardi di dollari, e l'Asset Management tradizionale (inclusa la gestione di fondi comuni d’investimento), con l'annuncio del perfezionamento odierno.