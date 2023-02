BPER, Montani: "prudenza" per altre operazioni dopo UBI e Carige

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Dopo l'ingresso di centinaia di filiali UBI (coinvolte nell'acquisizione da) e l'acquisizione del gruppo Banca Carige, l'amministratore delegato diha affermato di non vedere ulteriori operazioni straordinarie a breve. "Per quanto riguarda la, vorrei dire che", ha detto, rispondendo alle domande degli analisti durante la call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2022 "Nel giro di poco più di un anno, tra UBI e Carige, sono entrate circa 8.500 persone su circa 12.000 che avevamo - ha affermato - Anche se è andato tutto quanto bene, dobbiamo essere realisti che oltre 8.000 persone non si possono inserire in pochissimo tempo."."Siamo quindi contenti di essere in anticipo sul piano, ma siamo realisti da pensare che abbiamo bisogno di un po' di tempo per assestare tutto.".