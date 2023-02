Sisma Turchia-Siria: squadra soccorso CSEN in volo da Fiumicino

(Teleborsa) - Si aggrava di ora in ora purtroppo il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.9 che, nella notte del 6 febbraio, ha colpito il sud della Turchia, al confine con la Siria: le vittime, al momento, sono oltrSecondo le stime dei funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità le vittime potrebbero essere fino aQuesta mattina, intanto, è partitacon un volo di linea per la Turchia(Centro sportivo educativo nazionale) cinofilia da soccorso munita del necessario kit di intervento medico e sopravvivenza e con 5 cani da ricerca al seguitoAssistito alla partenza dalsul campo avvalendosi dell'aiuto dei5 cani di età compresa tra i 3 e i 5 anni brevettati nella ricerca di dispersi tra le macerie e già impiegati in passato in missioni analoghe sia"Come sempre - hanno detto i volontari alla partenza -E del terrificante sisma è tornato a parlare anche ilha dettoa tutti coloro che soffrono per questa devastante calamità - ha aggiunto -. Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso e incoraggio tutti alla