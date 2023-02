FS, Luigi Ferraris si conferma tra i migliori manager italiani

(Teleborsa) -, amministratore delegato del, si conferma all’ottavo posto nella graduatoria diche, ogni mese, misura la reputazione online dei manager delle aziende italiane. Lo score del massimo vertice del Gruppo FS è 72,72. Un punteggio che lo conferma abbondantemente nella top ten del mese di gennaio e in una posizione di assoluto rilievo. Oltretutto è il primo manager italiano nel mondo dei trasporti ricorda il portale FS News.Luigi Ferraris, nell'ultimo periodo, è stato coinvolto in attività che hanno reso il Gruppo FS protagonista in diversi temi. Per quanto riguarda la: il lancio di FS Security, una nuova società che ha l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza sui treni e nelle stazioni, e rappresenta un potenziamento, nonché un anello di, tra le strutture fino ad ora attive di Protezione aziendale di Trenitalia e di Rfi, in un’ottica di lavoro sempre più sinergico e integrato.Spazio poi all'e allacon altre realtà del mondo dei trasporti. È accaduto con la firma dei due Memorandum of Understanding (MoU) con Ita Airways e con il Gruppo Lufthansa che puntano sull’acquisto in un'unica soluzione di biglietti aerei e ferroviari. Recente è anche l'incontro con le associazioni dei. Ciò ha conseguito la firma del "Protocollo d’Intesa" per raggiungere obiettivi condivisi nel garantire servizi con standard di qualità sempre più elevati, sicuri, sostenibili, efficaci e innovativi.Tra gli ulteriori motivi dell’ascese dei top manager c'è anche il fatto che sempre più realtà italiane stanno posando lo sguardo sullo sviluppo di relazioni virtuose con aziende e Paesi esteri. Ledei top manager, quindi, si estendono oltre i confini nazionali. Il Gruppo FS, a tal proposito, ha da sempre una sguardo rivolto verso l'internazionalizzazione. Francia, Gran Bretagna, Spagna e Grecia sono solo alcune delle nazioni estere dove è presente.