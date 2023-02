Covid, monitoraggio ISS: in calo l'incidenza, aumenta l'Rt medio

(Teleborsa) - Cala ancora l'dei nuovi contagi dache si attesta a 52 casi ogni 100.000 abitanti (3-9 febbraio) a fronte dei 58 registrati nella settimana tra il 27 gennaio e il 2 febbraio, mentre è in aumento l’, ossia l'indice di, calcolato sui casi sintomatici che è stato pari a 0,73 (range 0,64-0,91), nel periodo tra il 25 e il 31 gennaio 2023. Quest'ultimo risulta infatti in crescita rispetto alla settimana precedente ma sotto la soglia epidemica anche nel range superiore. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lieve aumento ma rimane sotto la soglia epidemicaÈ quanto emerge dai dati deldelladell'Istituto superiore di Sanità. In lieve calo il tasso di occupazione in terapia intensiva, al 1,6% (al 09 febbraio) rispetto all'1,8% del 02 febbraio e scende al 5,4% anche l'occupazione in aree mediche rispetto al 5,8%% della settimana precedente.sono due le regioni classificate a rischio alto per l'evoluzione dei casi di Covid ai sensi del DM del 30 aprile 2020, per "molteplici allerte di resilienza". Sette sono quelle a rischio moderato e dodici classificate a rischio basso.