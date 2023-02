Fed, Bowman: lontani dall'obiettivo, servono altri aumenti dei tassi

(Teleborsa) - "Mi aspetto che(dei tassi di interesse, ndr) saranno appropriati per portare ila un livello sufficientemente restrittivo, e cheper ripristinare la stabilità dei prezzi". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, in un evento a Orlando.Bowman ha ricordato che all'ultimo meeting l'aumento dei tassi è stato di 25 punti base e ha usato l'aggettivo "" pe descrivere il ritmo dei prossimi passi.Passando a parlare dell'andamento dei prezzi al consumo, l'economista ha detto: "Sebbene negli ultimi mesi abbiamo assistito a letture dell'inflazione leggermente inferiori,. Le misure dell'inflazione dei servizi di base sono state costantemente elevate e la domanda di lavoro supera l'offerta di lavoratori disponibili, il che sta portando i datori di lavoro ad aumentare i salari nel tentativo di trattenere e attrarre lavoratori"."Ladel lavoro esercita, anche se alcune componenti dell'inflazione si modereranno grazie al miglioramento dei fattori dal lato dell'offerta - ha aggiunto - Più a lungo persiste un'inflazione elevata, più è probabile che le famiglie e le imprese possano aspettarsi un'inflazione più elevata a lungo termine. In tal caso, il compito del FOMC di abbassare l'inflazione sarebbe ancora più impegnativo".In definitiva, Bowman sostiene che "siamo ancora lontani dal raggiungimento della stabilità dei prezzi" e prevede "chela politica monetaria per ridurre l'inflazione verso l'obiettivo".