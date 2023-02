Gruppo CDP, Simest: al via Piano Strategico 2023-2025 "Impatto d'impresa. Sì, un patto per la crescita"

(Teleborsa) - Rafforzare il ruolo di SIMEST a supporto dell'internazionalizzazione delle aziende italiane attraverso 4 Pilastri: crescita sostenibile e di qualità; digitalizzazione ed efficienza operativa; valorizzazione delle persone e cultura aziendale; impatto sul territorio e ESG. Ambiti d'intervento che si integrano pienamente con le aree prioritarie presenti nel Piano Strategico di CDP. Con questo obiettivodà il via al, presentato oggi a Roma dal presidentee dall'amministratore delegato e direttore generale,Nel triennio 2023-2025 SIMEST intende rafforzare la propria mission con un incremento delle risorse impegnate dagli attuali 1,7 miliardi aper un+20% rispetto al triennio precedente. L'evoluzione sarà guidata da innovazione, efficienza e cooperazione sistemica:– Il Piano prevede una crescita qualitativa dei prestiti partecipativi, con focus su investimenti con impatto sul territorio oltre che semplificazioni nel rapporto con le imprese partner al fine di ridurre i tempi di finalizzazione delle operazioni. Inoltre, attraverso il recente accordo sottoscritto con CDP Venture Capital SGR, il Fondo di Venture Capital, gestito da SIMEST in convenzione con il MAECI, supporterà con 200 milioni anche i processi di internazionalizzazione delle Start up e PMI Innovative.Focus sull'ampliamento degli ambiti di attività dei Finanziamenti agevolati a supporto di investimenti dedicati ai temi chiave della sostenibilità, della digitalizzazione e del supporto alle filiere produttive. A ciò si aggiunge lo sviluppo di misure ad hoc a favore delle imprese con interessi diretti verso mercati strategici per il Made in Italy, con l'avvio di una prima misura specifica verso i Balcani Occidentali. Per quanto riguarda le misure di supporto all'export credit, rinnovata vicinanza a sostegno delle imprese italiane attive in settori strategici a livello internazionale, estendendo maggiormente gli strumenti anche a favore delle piccole e medie imprese.SIMEST rafforzerà l'attività commerciale attraverso la cooperazione con il Gruppo CDP e il potenziamento della Rete sul territorio con la conferma della vicinanza alle imprese del Sud. Inoltre, si prevede il rafforzamento della collaborazione con il sistema bancario al fine di ampliare maggiormente l'informazione e la formazione delle misure SIMEST alle aziende con vocazione all'internazionalizzazione, dedicando un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese per la diffusione dei fondi pubblici.SIMEST amplierà la propria offerta attivando servizi dedicati di consulenza strategica in coordinamento con il sistema istituzionale, per agevolare l'ingresso e il consolidamento delle imprese italiane sui mercati strategici esteri, facilitando l'accesso al network locale. Inoltre, favorirà l'incontro delle aziende nazionali con quelle estere anche attraverso la piattaforma di "Business Matching" di CDP."Con il Piano Strategico 2023-2025, SIMEST – ha dichiarato– continua a rafforzare la propria operatività a sostegno della competitività internazionale delle imprese italiane. Già a partire dall'insorgere della pandemia SIMEST ha introdotto nuovi strumenti che hanno permesso di aiutare efficacemente e tempestivamente oltre 16mila aziende nazionali, soprattutto PMI, con oltre 15 miliardi di euro per investimenti in più di 150 Paesi. L'attuale momento storico, segnato da grandi emergenze che alimentano un nuovo stato di instabilità persistente, rende necessario rafforzare l'azione: è per questa ragione che il Piano ha messo a punto strumenti ancora più efficaci e mira – anche attraverso un nuovo servizio di consulenza strategica - a consolidare il ruolo chiave di SIMEST quale partner del Made in Italy nel mondo. Crescita sostenibile, innovazione, impatto sul territorio saranno i driver dello sviluppo che intendiamo perseguire per permettere alle nostre imprese di affermarsi nel mondo. Obiettivi condivisi con Cassa Depositi e Prestiti e che attueremo in collaborazione con tutti gli attori del Sistema Paese, a partire dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze"."Con il Piano Strategico 2023-25 – ha affermato– vogliamo siglare un vero e proprio patto con le imprese italiane per rafforzare il ruolo di SIMEST a supporto dei loro processi di internazionalizzazione. Un patto che acceleri una crescita virtuosa e sostenibile a livello economico, sociale e ambientale. Lo abbiamo quindi chiamato 'Impatto d'impresa' una vera partnership che – attraverso l'evoluzione degli strumenti e le azioni messe in campo – consenta al Made in Italy di essere maggiormente competitivo, generando effetti e ritorni tangibili sullo sviluppo della nostra comunità. Un patto per accompagnare le piccole e medie imprese, con specifica attenzione dedicata alle filiere produttive, per supportare nella crescita anche la più piccola azienda della catena. Un Patto rafforzato dall'avvio di un nuovo servizio di consulenza sui mercati strategici nel mondo. Tra i principali fattori abilitanti, sicuramente una maggiore cooperazione sistemica e una trasformazione digitale che ci aiuterà a servire più velocemente le imprese grazie alla semplificazione dei processi.Tutto ciò sarà reso possibile da un rafforzamento delle competenze professionali in SIMEST all'interno di una maggiore cultura del benessere, valorizzando 'l'unicità delle persone' e promuovendo un ambiente naturalmente inclusivo".Nel triennio SIMEST attuerà un profondomirato a rafforzare e massimizzare la velocità di servizio al cliente, puntando a una migliore esperienza delle imprese grazie alla semplificazione dei processi. Tutto ciò supportato da importanti investimenti digitali in arco di Piano, triplicati rispetto al triennio precedente. Al fine di migliorare il livello di servizio ai clienti, SIMEST ha, inoltre, avviato un percorso di rafforzamento dell'organico con l'inserimento graduale di nuove professionalità e competenze in ambito ESG, innovazione tecnologica e servizio di consulenza, con una crescita complessiva dell'organico prevista in arco Piano del 15%.Sul fronte dellae dellaSIMEST ha avviato unper sviluppare una Cultura co-costruita, trasversale e distintiva, integrata nei principi di Gruppo, valorizzando inclusione e diversità (es. percorso per parità di genere e di salario con un obiettivo di almeno il 40% di donne in posizioni manageriali) nonché l'equilibrio vita-lavoro (es. Diritto alla disconnessione) con rafforzamento del welfare aziendale (10% del Budget allocato a iniziative di welfare e people caring). Forte attenzione ai percorsi di crescita grazie ad un potenziamento delle competenze professionali anche in ambito ESG. Iniziative interne ed esterne per veicolare la nuova proposizione di valori con un programma innovativo di diffusione del brand con i giovani dipendenti protagonisti come Ambassador.Il Piano Strategico mira a siglare unÈ previsto quindi un forte impegno con lo sviluppo di, misurando l'impatto sul territorio ex-post su 4 dei 10 campi d'intervento definiti da CDP: Transizione energetica, Digitalizzazione, Innovazione tecnologica, Sostegno alle filiere strategiche. Anche sul piano aziendale,tra cui specifiche azioni per una sempre maggiore attenzione all'ambiente (es. incentivi alla mobilità green) e un maggiore sostegno ai dipendenti e le loro famiglie su temi prioritari (es. mutuo casa e prestiti concessi dall'azienda).