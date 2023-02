BIT 2023 all'insegna della voglia di "ripartire": Expo chiude con boom presenze

(Teleborsa) -come confermano i circaattesi e glipresenti al, la Borsa Internazionale del Turismo in corso presso lo spazio Allianz MiCo di Milano dal 12 al 14 febbraio. Un evento letteralmente preso d'assalto dai visitatori con lunghe code alle biglietterie di Fieramilano City.Un Expo internazionale del turismo che vede la partecipazione didel mondo, dove, essendo presente in forze, nel segno del viaggio: dai cammini all’apicoltura, dai giardini storici all’agriturismo dell’olio, rafforzando l'incoming ed il, guardando al territorio come un bacino ricco di esperenzialità sostenibile.Presenti, responsabili e sostenibili per tutte le esperienze e le distanze, con i viaggi intercontinentali pronti a rirendersi la scena, una volta messe definitivamente da parte le restrizioni della pandemia.E se il Bcertifica che nel 2022 il nad oltre 900 milioni di viaggiatori, risultato pari a circa, per l'anno in corso si prospetta un ritorno su quei numeri. Previsioni in linea con quelle della, che rileva nei primi nove mesi dell’annodall’estero, quasi il, riducendo al 26% il gap rispetto al dato pre-pandemia ed evidenziando un'ottima performance del turismo fuori stagione.Ma anche, che rappresenta i tour operator, guarda con grande ottimismo al 2023 eGli operatori di settore, sia istituzionali che privati, hanno mostrato anche una. Le 3000 tonnellate di co2 generate dalla fiera infatti sono stati completamente assorbite dalla costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico in India, finanziato appunto dagli utili della manifestazione.