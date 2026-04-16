Banco BPM, al via l'assemblea: Crédit Agricole sale al 22,8%

(Teleborsa) - Il presidente Massimo Tononi
ha aperto l'assemblea dei soci di Banco BPM
con il 72,32% del capitale rappresentato. Dopo quella di MPS di ieri, con la relativa sorpresa Lovaglio
favorita proprio dal voto dell'istituto milanese, sull'assise di oggi sono puntati gli occhi dell'intero settore bancario italiano anche nell'ottica di un possibile ulteriore consolidamento.
Tra le presenze rilevanti, Crédit Agricole
ha aumentato la quota depositata dal 20,1% al 22,8%, mentre BlackRock
è presente con il 5,21%. È presente anche il patto
che comprende Enpam, Cassa Forense e le fondazioni CR Carpi, Manodori, CR Lucca e Alessandria.
I proxy advisor ISS
e Glass Lewis
hanno entrambi raccomandato di votare la lista del CdA uscente e di votare contro le altre due liste, per preservare la continuità nella governance della banca.