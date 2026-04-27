BolognaFiere, dal 19 al 21 ottobre debutta in Italia HIP - Horeca Professional Expo

Oltre 10.000 professionisti attesi

(Teleborsa) - BolognaFiere , società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha comunicato che, dal 19 al 21 ottobre 2026, ospiterà il debutto in Italia di HIP - Horeca Professional Expo, il grande hub europeo dell'innovazione 4.0 e della formazione per bar, ristoranti e hotel.



Il focus della manifestazione sarà il Congresso Hospitality 4.0, che riunirà oltre 400 relatori provenienti da diversi Paesi e proporrà un programma articolato in più di 20 summit verticali. HIP, evento multispecialistico che coinvolge l'intero ecosistema dell'ospitalità, prevede un'area espositiva con la partecipazione di oltre 300 aziende, che presenteranno prodotti e servizi per il mondo Horeca. I principali settori protagonisti della manifestazione saranno: Digital World, Smart Kitchens & Equipment, Foodservice Solutions, Design & Experience, Automated Foodservice, Coffee, Bakery & Gelato, Steakhouse, Selected Brands, Wine & Spirits, Health & Safety, New Concepts & Franchises, Delivery & Food As A Service.



L'arrivo di HIP in Italia rappresenta un'estensione di una fiera sviluppata in Spagna, che ha appena concluso la sua decima edizione a Madrid. In essa si è registrata la partecipazione di oltre 60.000 professionisti, più di 1.000 aziende espositrici e oltre 700 relatori internazionali coinvolti nel Congresso Hospitality 4.0, che è diventato il più grande forum mondiale dedicato alle tendenze Ho.Re.Ca. Tutto ciò ha generato un impatto economico di oltre 102 milioni di euro.



"L'arrivo di HIP - Horeca Professional Expo a BolognaFiere rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento del nostro posizionamento come piattaforma internazionale per i settori ad alta specializzazione - dichiara Antonio Bruzzone, AD di BolognaFiere - Portare in Italia un format di successo europeo significa offrire alle imprese dell'ospitalità uno strumento concreto per affrontare le grandi trasformazioni in atto - dall'innovazione tecnologica alla sostenibilità, fino all'evoluzione dei modelli di consumo. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema in cui contenuti, business e networking si integrino, generando opportunità reali per gli operatori e contribuendo alla crescita competitiva dell'intera filiera Ho.Re.Ca., in un contesto sempre più globale e dinamico".



Nel corso delle tre giornate sono attesi oltre 10.000 professionisti, tra imprenditori, manager e operatori del settore, con l'obiettivo di favorire il confronto diretto tra domanda e offerta e l'aggiornamento sulle principali innovazioni disponibili sul mercato.

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