IWB, assegnate gratuitamente azioni a 35 beneficiari del piano di incentivazione

(Teleborsa) - Italian Wine Brands (IWB), gruppo vinicolo italiano quotato su Euronext Milan, ha comunicato che sono state assegnate gratuitamente complessive 107.387 azioni ordinarie e 109.063 phantom shares, queste ultime da liquidarsi in denaro e valorizzate al prezzo unitario di 19,44 euro, a complessivi 35 beneficiari del Piano di Incentivazione 2023-2025 - tra cui rientrano anche gli amministratori di IWB Alessandro Mutinelli, Giorgio Pizzolo, Marta Pizzolo e Sofia Barbanera, nonché l'AD della società controllata IWB Italia Alessandro Vella.



Le azioni attribuite ai beneficiari del Piano sono soggette a un vincolo di intrasferibilità della durata di 12 mesi dalla data di consegna. Inoltre, viene precisato che, a seguito dell'assegnazione dei diritti relativi all'ultima tranche sopra descritta, il piano di incentivazione deve intendersi integralmente esaurito e, pertanto, concluso.



"Il triennio 2023-2025 si chiude con un EBITDA Adj complessivo di 144 milioni di euro, un risultato record per il Gruppo IWB, conseguito in un contesto di mercato particolarmente sfidante - ha commentato il presidente Alessandro Mutinelli - Questo traguardo è il frutto del lavoro di una squadra che ha saputo affrontare la complessità con responsabilità, competenza e spirito di cambiamento. In questi anni abbiamo semplificato la nostra struttura produttiva e societaria, completando un percorso di integrazione e trasformazione che ha reso il Gruppo più efficiente, agile e focalizzato. Al tempo stesso, abbiamo posto le basi per la crescita futura, rafforzando i brand più profittevoli e migliorando ulteriormente le nostre operations".



"Le persone sono state centrali in questo percorso - ha aggiunto - Il Piano di Incentivazione 2023-2025 ha sostenuto un forte

allineamento tra obiettivi individuali e risultati aziendali, contribuendo a valorizzare il merito e a orientare l'organizzazione verso una creazione di valore sostenibile nel tempo. Continueremo a investire nelle competenze e nella motivazione delle nostre persone per affrontare con successo le sfide dei prossimi anni".

Condividi

```