Tesla, NHTSA chiude senza misure indagine su 120.000 Model Y

(Teleborsa) - La NHTSA ha chiuso senza azioni correttive l'indagine su 120.089 Tesla Model Y del 2023 avviata dopo due segnalazioni di volanti staccatisi dal piantone dello sterzo per assenza di un bullone di fissaggio.



Tesla aveva confermato il difetto su entrambi i veicoli (prodotti nella prima settimana di gennaio 2023 negli stabilimenti di Austin e Fremont durante riparazioni di fine linea) e li aveva riparati in garanzia. L'agenzia non ha riscontrato altri incidenti analoghi e ha osservato che entrambi i guasti si sono verificati entro i primi 400 chilometri, ritenendo improbabile la presenza di altri veicoli affetti dallo stesso problema.



La NHTSA ha precisato che la chiusura dell'indagine non esclude l'esistenza di difetti di sicurezza e che potrebbe riaprire il fascicolo in caso di nuove evidenze.

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