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UE, i "green jobs" sono aumentati di 2,2 milioni nell'ultimo decennio

Economia, Sostenibilità
UE, i "green jobs" sono aumentati di 2,2 milioni nell'ultimo decennio
(Teleborsa) - L'occupazione nella cosiddetta environmental economy dell'Unione europea è aumentata da 3,6 milioni di equivalenti a tempo pieno nel 2014 a 5,8 milioni nel 2023 (+2,2 milioni), con una crescita media annua del 5,5%, secondo dati Eurostat. Rispetto al 2022, l'occupazione in questo settore è cresciuta del 4,2% nel 2023, passando da 5,6 milioni di equivalenti a tempo pieno.

L'occupazione nell'environmental economy comprende attività di protezione ambientale (ad esempio, gestione dei rifiuti e delle acque reflue e altre attività di tutela ambientale) e attività di gestione delle risorse (ad esempio, misure di efficienza energetica nel settore edile, produzione di energia rinnovabile e gestione forestale).

Nel 2023, l'environmental economy dell'UE ha generato un fatturato di 1,33 miliardi di euro, con un incremento del 4,3% rispetto al 2022. Dal 2014, il fatturato è cresciuto costantemente, con un aumento medio annuo del 7,9%. Rispetto al 2014, il suo valore è quasi raddoppiato (0,68 miliardi di euro).
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