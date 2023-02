Eventi e scadenze del 14 febbraio 2023

Coca Cola

(Teleborsa) -Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il ConsiglioOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioEU - Riunione ECOFIN a Bruxelles. Partecipa il ministro GiorgettiBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaFarmaè Group - Essere per diventare - Il Gruppo presenta la sua visione del futuro. L'evento si svolge a MilanoAttività di Governo - Industria - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso convoca il Gruppo Stellantis e le organizzazioni sindacaliFerrari - Presentazione a Maranello della nuova Formula 1 per il Mondiale 202309:00 - Convegno Nazionale Commercialisti - Il convegno organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti è dedicato alla evoluzione normativa e della prassi professionale degli Enti del Terzo Settore (ETS). Interverranno Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Elbano de Nuccio, presidente della categoria11:00 - “Dialoghi sul digitale” - Ministro Zangrillo - Primo appuntamento di un ciclo di talk per un approfondimento sui temi della comunicazione, del digitale, dell'innovazione, organizzati da PA Social, in collaborazione con Fondazione Italia Digitale, negli spazi di Binario F a Roma, con la partecipazione di ospiti istituzionali, giornalisti, comunicatori, social media manager, esperti del settore, docenti universitari e imprese. Interviene Paolo Zangrillo, Ministro per la PA11:00 - CDP per la PA: il nuovo modello di finanziamento “d’impatto” e il prestito green - Evento dedicato agli enti pubblici dove verrà illustrato il nuovo modello di valutazione deifinanziamenti di CDP per la PA17:00 - Attività istituzionali - Presidente Sergio Mattarella - Colloqui bilaterali con la Santa Sede in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Revisione del Concordato a Palazzo BorromeoTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Esame dei dati preconsuntivi 2022 e del Piano Industriale 2023-2025- Risultati di periodo