UE, 489 milioni di euro a Italia, Spagna, Portogallo e Malta per violente tempeste

(Teleborsa) - La Commissione europea ha proposto di mobilitare 489 milioni di euro dall'European Union Solidarity Fund (EUSF) per aiutare Portogallo, Spagna, Italia e Malta a riprendersi dalle violente tempeste e dalle inondazioni verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026. I fondi sosterranno operazioni essenziali di emergenza e ripristino per ricostruire le infrastrutture di trasporto e riattivare i servizi fondamentali.



La Commissione propone di erogare 261 milioni di euro al Portogallo, 149 milioni alla Spagna, 74,8 milioni all'Italia e 3,72 milioni a Malta. La proposta fa seguito alle richieste presentate dai quattro Stati membri dopo che la tempesta Harry ha colpito Malta e l'Italia nel gennaio 2026 e dopo che una serie di tempeste ha causato gravi inondazioni in Portogallo e Spagna tra gennaio e febbraio 2026.



In Italia, la tempesta Harry ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna, danneggiando aree costiere e fluviali e rendendo necessarie evacuazioni.



Il Fondo di solidarietà dell'UE è uno strumento fondamentale per sostenere la ripresa post-disastro negli Stati membri e nei paesi candidati. Dalla sua istituzione nel 2002, il fondo ha erogato oltre 11 miliardi di euro per 150 eventi catastrofici - tra cui 130 disastri naturali e 20 emergenze sanitarie - in 25 Stati membri (più il Regno Unito) e sei paesi in via di adesione.



"Mentre i disastri naturali diventano purtroppo sempre più frequenti, la solidarietà dell'Europa rimane incrollabile - ha commentato Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme - Le tempeste a Malta, in Italia, in Spagna e in Portogallo hanno causato gravi danni e provocato vittime. Oggi proponiamo un sostegno per la ripresa dopo questi tragici eventi".









(Foto: Photo by François Genon on Unsplash)

Condividi

```