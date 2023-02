Gestioni Patrimoniali Green 2023: Banca Generali vince la medaglia d'oro

(Teleborsa) -apre il 2023 confermandosi leader per valore del servizio, innovazione e sostenibilità. L'asset management della banca private ha infatti vinto la, oltre ad essere stata inclusa nella ristretta cerchia deiIl riconoscimento – fa sapere Generali in una nota – arriva dallche ogni anno analizza le proposte di portafogli di investimento per un cliente tipo, sviluppate da parte dei principali operatori finanziari italiani.Nello specifico il team di esperti ha chiesto alle banche italiane di elaboraretenendo in considerazione l'attuale scenario di mercato. In questa seconda categoria, la marcata esposizione agli investimenti ESG, la personalizzazione dell'offerta e la qualità della fund selection, hanno permesso a Banca Generali di fare la differenza.Con un'esperienza ventennale nelle gestioni patrimoniali, dal 2019 caratterizzata da un imprinting sostenibile, l'– affidato alla guida di– conta oggi 38 professionisti. In un anno nero come il 2022 le gestioni si sono dimostrate, con, tra le principali fonti di raccolta della Banca."Questo riconoscimento – ha commentato– premia il lavoro della direzione asset management di Banca Generali, composta oggi da 7 team di gestione con differenti approcci e stili gestionali, che si rivolgono a diverse tipologie di clientela e di esigenze. Questo innovativo approccio è stato accompagnato da un focus molto forte in tema di sostenibilità attraverso un'accurata integrazione dei criteri Esg nelle nostre scelte strategiche. La medaglia dell'Istituto si unisce al positivo riscontro dei nostri banker e dei loro clienti, motivandoci a proseguire ulteriormente in questo percorso di eccellenza. Nonostante l'anno complesso che ci siamo da poco lasciati alle spalle siamo riusciti a confermare il nostro posizionamento nei servizi private grazie a gestione attiva, dinamismo e personalizzazione della nostra offerta".Laha riguardato, in particolare, tre sottocategorie (questionario sostenibilità, ESG-Score e Risk/Return) ed ha assegnato alla banca del leone unL'Istituto ha infatti sottolineato come "le linee ESG abbiano co-partecipato insieme alle asset class tradizionali per raggiungere un posizionamento sopra i benchmark di mercato".