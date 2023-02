Milleproroghe, emendamento governo stralcia norma su prolungamento diritti TV calcio

(Teleborsa) - Con un emendamento del governo depositato in Aula verrà stralciata dal decreto legge Milleproroghe la norma, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, che prolunga fino a cinque anni ladegli attualididei diritti Tv del calcio. La disposizione era passata con l'approvazione di un emendamento, primo firmatario il senatore di Forza Italia,L'ha iniziato oggi alle 16,30 l'esame del decreto sul quale sono stati presentati circa 200 emendamenti. Il governo non ha intenzione di fare ricorso al voto di fiducia.