Carbon Disclosure Project, Atlantia ottiene rating "A-" per strategia climatica e decarbonizzazione

(Teleborsa) -ha ottenuto il rating "A-" da(CDP), organizzazione internazionale che valuta la capacità di circa 19mila aziende di attivare strategie virtuose sul fronte della lotta al cambiamento climatico e della tutela delle risorse naturali. Il rating della holding è dunque sensibilmente migliorato, rispetto al precedente "B", in una scala dove "D-" rappresenta il punteggio minimo e "A" il massimo.All'upgrade del rating di CDP – ricorda la società in una nota – si aggiunge il recenteuno dei maggiori database globali sulla sostenibilità aziendale che copre oltre 7.800 aziende in 61 settori e che include soltanto il 9% delle migliori imprese a livello globale. La società è inoltre new entry della, che l'ha inserita nellaanalizzando oltre 15mila aziende in 41 settori.Si tratta di risultati che certificano l'impegno e il track record di Atlantia nell'attuazione di strategie e iniziative che coniugano crescita sociale ed economica con la tutela delle risorse ambientali: già lo scorso ottobre l'agenzia di rating internazionalespecializzata nella valutazione degli aspetti ambientali, sociali e di governance, aveva assegnato alla holding il livello massimo del rating, collocandola nella fascia dell'1% delle migliori imprese valutate a livello globale, su un totale di circa 5mila imprese monitorate.Atlantia nel 2022 è stata pioniere per l'Italia anche rispetto allasottoponendo al voto degli azionisti il proprio piano di decarbonizzazione (cd., approvato con il 98% dei voti), che punta ad azzerare le emissioni dirette di CO2 entro il 2040.avviando una collaborazione sul fronte delle forme di mobilità del domani. Si tratta di una iniziativa finalizzata a favorire la creazione di modelli di mobilità che sappiano far fronte alla sostenuta crescita demografica al 2050 con modelli di mobilità sicuri, sostenibili e inclusivi. Anche su questo fronte Atlantia è in prima linea, avendo ad esempio investito tramite la sua controllatanello sviluppo del primo vertiporto italiano, presso il quale è già stato effettuato il primo volo pilota di un velivolo elettrico a decollo verticale (eVTOL), che si prevede entrerà in funzione con il servizio commerciale nel 2024.