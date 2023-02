"Great Resignation" (anche) in politica: da Scozia a Nuova Zelanda, le Premier si dimettono

(Teleborsa) - Nell'ultimo periodo si fa un gran parlare di quello che è stato ribattezzatoossia quel fenomeno nato in scia alla pandemia e caratterizzato dalaumento del numero di dimissioni dei lavoratori dal. Alla base di questo esodo, un senso dideterminato dalle motivazioni più svariate.Una tendenza che sta contagiando anche lain particolare leNotizia di qualche ora fa,Nicola, ha detto la leader del partito indipendentista Snp nel corso di una conferenza stampa alla Bute House a Edimburgo ricordando "con orgoglio" di essere stata la prima donna a rivestire l'incarico, oltre che "la più longeva leader della Scozia". Sturgeon si è rivolta aancheMa, ha aggiunto,quando subentrò allo storico leader indipendentista Alex Salmond dopo la sconfitta nel referendum sulla secessione della Scozia dal Regno Unito. E' stato unha affermato ancora specificando chePochi giorni fa era stata la premier della Nuova Zelanda,ad annunciare le sue dimissioni, spiegando di non avere "più energia" per continuare a governare dopo cinque anni e mezzo di mandato e a nove mesi dalle elezioni legislative. "Sono umana - ha detto visibilmente commossa.E per me quel momento è arrivato". Non ho semplicemente più le energie per ulteriori quattro anni", ha aggiunto. Ardern, 42 anni, è stata eletta primo ministro in un governo di coalizione nel 2017, prima di guidare il partito laburista di centrosinistra verso una vittoria schiacciante nelle elezioni successive, tre anni dopo.Medesima sorte anche per la Premier moldava,che ha annunciato leopo un anno e mezzo alla guida del governo.