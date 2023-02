Cisco Systems rivede al rialzo guidance e vola al Nasdaq

Cisco Systems

Dow Jones

Cisco

indice americano

azienda produttrice di apparati di networking

(Teleborsa) - Spicca il voloal Nasdaq, evidenziando un rialzo del 6,10%, grazie agli ottimi risultati del trimestre. La big statunitense delle infrastrutture di rete ha chiuso il secondo trimestre fiscale con un EPS di 88 cents, superiore agli 85 centesimi delle previsioni e con un fatturato di 13,6 miliardi di dollari, superiore ai 13,4 miliardi del consensus.Cisco ha anche rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno, fornendo una guidance di EPS di 0,96-0,98 dollari per azione, con ricai compresi tra 14,25 miliardi e 14,5 miliardi, superiori a quelli indicati in precedenza che erano di 0,89 dollari per l'EPS e 13,58 miliardi pe ri ricavi.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,47%, rispetto a +0,03% dell').Lo status tecnico dell'è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 52,16 USD, mentre il primo supporto è stimato a 50,22. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54,1.