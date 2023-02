Superbonus, Leo (Mef): "Stretta necessaria, pronti a incontrare professionisti e imprese per trovare nuove soluzioni"

(Teleborsa) - "Si doveva intervenire per arginare una situazione abnorme con 110 miliardi per il Superbonus che gravavano sulle casse dello Stato. Lo abbiamo fatto attraverso un intervento mirato a evitare che gli enti locali potessero acquistare questi crediti generando ulteriori difficoltà nei loro bilanci. Anche i mercati ci avrebbero creato grandi problemi. Siamo pronti a incontrare le associazioni di categoria e i professionisti per cercare nuove soluzioni perché abbiamo a cuore le esigenze delle imprese". È quanto ha dichiaratointervenendo nel corso del"Tra le anticipazioni che posso fornire in tema di fiscalità – ha proseguito– ci saranno il cambiamento del rapporto nell'accertamento fiscale per evitare che ci sia un controllo ex post oltre alla prosecuzione del processo di semplificazione dei rapporti tra Fisco e contribuenti attraverso il concordato preventivo biennale"."Lo stop al superbonus favorisce sicuramente le casse dello Stato ma mette in seria difficoltà le aziende del settore edile che rischiano di trovarsi improvvisamente scoperte di fronte agli investimenti sostenuti, sono a rischio a che migliaia di posti di lavoro – ha detto–. Per ciò che attiene le novità senz'altro vediamo con favore i provvedimenti che hanno alleggerito i costi energetici per famiglie e imprese. Sul fisco le sanatorie introdotte dal Governo consentiranno ai contribuenti di pagare i debiti con la pubblica amministrazione in formula ridotta su sanzioni e interessi. Restiamo in fiduciosa attesa per il varo di una riforma fiscale complessiva che sia in grado di semplificare l'intera materia rendendo più semplice il lavoro dei professionisti e delle aziende"."I professionisti – ha affermato– sono nostri interlocutori privilegiati con cui, sono sicura, rafforzeremo sempre di più un percorso di confronto e collaborazione istituzionale nell'interesse della collettività"."L'apertura di un dialogo costante con il nuovo governo – ha detto– è di buon auspicio per proseguire sulla strada di una riorganizzazione fiscale condivisa che sia in grado di aiutare non solo i professionisti ma anche la compliance tra fisco e contribuenti"."La maxi stretta sui bonus – ha affermato– è stata una vera e propria stangata per 25mila aziende circa 125 mila lavoratori del settore. Ci aspettiamo che il Governo possa ovviare a questa scelta quantomeno sbloccando i crediti che già sono nei cassetti fiscali delle aziende favorendo la circolarità giuridica dei stessi per salvaguardare almeno gli investimenti fatti".All'iniziativa hanno partecipato:, assessore al Bilancio della Regione Campania;, comandante Interregionale dell'Italia Meridionale;, direttore Regionale Agenzia delle Entrate – Riscossione in Campania;, capo settore soggetti rilevanti dimensioni AdE Campania;ricercatore area "Diritto Tributario" della Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;comandante Provinciale della Gdf di Napoli;presidente Commissione Imposte dirette ed indirette Odcec Napoliù;responsabile settore pianificazione e morosità rilevanti AdeR della Campania;, professore ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Napoli; Federico II;, segretario Commissione Imposte dirette e indirette Odcec Napoli;Commissione Imposte dirette e indirette Odcec Napoli.